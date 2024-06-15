AK Parti'yi MHP'den koparma planı: Cumhur İttifakı dağılıyor mu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rest niteliğindeki açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları "Cumhur İttifakı dağılıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi. Soruya yanıtı AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala verdi.

Efkan Ala, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde açıklama yaptı. Cumhur ittifakını örseleme gayreti olduğuna dikkat çekti.

- İlkeler üzerinden yürüyor ve küçük hesapların peşinde değildir. Cumhur İttifakı bileşenleri, partileri, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler... Bunu örselemeye yönelik bütün ifadeleri de reddederiz. Cumhur İttifakı'nda herhangi bir çatlak yok.

Açıklama yapan bir diğer isim de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ti... Habertürk yayınına konuk olan Ömer Çelik, "Her partinin kendi karekteri var" dedi.

- Tabiki Cumhur İttifakı'ndaki partiler kendi özgün kimliklerinden kendi orijinal karekterlerinden ve siyasi pozisyonlarından vazgeçerek tek bir parti haline gelmiyorlar. AK Parti, AK Parti olarak kalıyor, MHP, MHP olarak kalıyor.

Ömer Çelik, CHP ile koalisyon konusunu da depğerlendirdi.