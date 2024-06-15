Milas'ta kurban pazarında durgunluk hakim! Son güne kalanlar umduğunu bulamadı

Kurbanlığını alan aldı, "fiyat düşer" diye son güne bırakanlar da umduğunu bulamadı. Muğla Milas kurban pazarında besiciler, satış yapamamaktan yakındı. Kimi getirdiği kurbanlığını geri götürecek kimi de üretime devam edebilmek için girdi maliyetlerine müdahale edilmesini istiyor.

Editör: Osman Bekar

Her yıl bir önceki yılı aratır oldu. Besici bin bir umutla gittiği pazarda aradığını bulamadı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ndeki hayvan pazarı durgun. Üretici 40 derece sıcağın altında alıcı bekliyor. Bölgede yaşayanların çoğu emekli. Kurbanlık fiyatları ise emekli maaşında fazla... Kurban pazarındaki üretici yetkililere seslendi.

Pazara giden eli boş dönüyor, üretici bu pahalılığa çözüm bulunmasını istiyor, girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesini talep ediyorlar.

Getirdikleri hayvanların çoğu ellerinde kaldı. Ucuza alacağı için hayvanlarını kasaba da vermek istemiyorlar. Zor şartlarda yürüttükleri besiciliği ne zamana kadar yaparlar belli değil.

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# Kurban Bayramı # muğla

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