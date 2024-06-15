İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kriz büyüyor! Memur sendikaları ile CHP İl Başkanı'nın görüşmesinden sonuç çıkmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi krizi büyüyor. Memurlar, hakları için eylemlerini sürdürüyor.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, memur sendikalarının temsilcileri ile görüştü. Aslanoğlu, sosyal denge tazminatı ile ilgili CHP Genel Merkezi’nin kararının uygulandığını söyledi.

Sendika temsilcileri, Aslanoğlu’na çözümü başka yerlere havale etme tavrının doğru olmadığını belirtti. Alınan yasal sınır kararının CHP’ye yakışmadığını söyleyen memur temsilcileri, kararın geri alınmaması durumunda mücadeleyi Ankara’ya CHP Genel Merkezi’ne taşıyacaklarını söyledi.

İzmir’de sular durulmuyor. CHP’ye bir şok da Büyükşehirden işten atılan emekçilerden geldi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenledi. Törene, İzenerji ve İzdoğa'da işten çıkarılan emekçilerin protestosu damga vurdu. İşçiler, program sırasında slogan atarak partililere tepki gösterdi.

İl Başkanı'nın konuşmasından sonra işçiler, Aslanoğlu'na tepki göstererek "Biz üvey evlat mıyız?" diye seslendi. "İşimizi geri istiyoruz", "İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı geri alacağız" sloganları attılar.