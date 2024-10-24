TUSAŞ terör saldırısından sonra Kurtulmuş'tan açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlar Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaretin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
TUSAŞ terör saldırısından sonra Kurtulmuş'tan açıklama
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlar Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaretin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "Saldırının gerçekleştiği gün ile ilgili bazı mesajlar okunabilir, ancak yaşanan olaylar nedeniyle önceden yaralarımızı sarmak" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da ziyaret sırasında hazır bulundu. Kurtulmuş, saldırının perde değerlendirmelerinin daha sonra değerlendirileceğini vurguladı.

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