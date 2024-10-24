43 ay sonra ilk! Ömer Öcalan'a İmralı izni: Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Partililere el uzatması ve Öcalan çağrıları ile başlayan "açılım" gündeminde yeni bir gelişme yaşandı.

Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi, 22 Ekim tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından teröristbaşının yeğeni ve DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan’a, İmralı’ya gitme başvurusunun kabul edildiği bilgisi iletildiğini yazdı. Dün İmralı'ya gitmek için Bursa’nın Mudanya ilçesindeki askeri iskelede hazır bulunan Ömer Öcalan ile Abdullah Öcalan'ın görüşmesinin saat 11.00’de başladığı ve saat 2'ye kadar devam ettiği ifade edildi.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

Öcalan’la 43 ay sonra ilk görüş gerçekleşti. Abdullah Öcalan’ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, dün İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüştü. En son Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, 12 Ağustos 2019 tarihinde İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüşmüştü. 43 aydır Öcalan’ın görüşme yapmasına izin verilmiyordu. Öcalan’ın yeğeni DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, dün İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüştü. Saat 11.00’de başlayan görüşme öğleden sonra devam etti. Görüşmenin 2 saat sürdüğü öğrenildi.

'BAŞVURUDA BULUNMUŞTU'



Ömer Öcalan, 14 Ağustos 2024 tarihinde Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunarak Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunmuştu. Ömer Öcalan başvurusunu aile adına yapmış ve “Yeğen olarak 16 Ağustos 2024 tarihinde sayın Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek istiyorum” demişti. Öcalan’ın avukatları da görüşme talebinde bulunmuştu. Ancak yapılan değerlendirme sonucunda Ömer Öcalan’ın görüşmesine izin verildi. Ömer Öcalan, dün hazırlanan bir feribotla İmralı Adası’na geçerek Abdullah Öcalan’la görüştü.

'ÖMER ÖCALAN’IN ZİYARETİ'

Bu gelişmeler yaşanırken, 22 Ekim tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından Ömer Öcalan’a, İmralı’ya gitme başvurusunun kabul edildiği bilgisi iletildi. Adanın şartları nedeniyle Ömer Öcalan’ın, çarşamba günü Bursa’nın Mudanya ilçesindeki askeri iskelede hazır bulunması istendi. Ömer Öcalan dün sabah saatlerinde Mudanya İskelesi’ne yanaşan bir feribotla alınarak İmralı’ya götürüldü. Ömer Öcalan ile Abdullah Öcalan’ın görüşmesinin saat 11.00’de başladığı ve öğleden sonraya kadar devam ettiği ifade edildi. 43 ay sonra gerçekleşen bu görüşmede Öcalan’ın hangi mesajları verdiği merak konusu oldu.

'ÖCALAN’DAN OLUMLU MESAJ'

Abdullah Öcalan’ın, Ömer Öcalan’la yaptığı görüşmede tecrit koşulları ortadan kaldırıldığı ve haberleşme imkânı sağlandığı taktirde silahların bırakılması konusunda bir rol oynayabileceği mesajını verdiği söyleniyor. Öcalan’ın “Tarihi sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım. Örgüte silah bırakma çağrısı yapacağım” dediği ifade ediliyor.

MHP lideri Bahçeli’nin gündeme getirdiği, “Umut hakkı” düzenlemesinin de Öcalan açısından teşvik edici olduğu ifade ediliyor. Öcalan’ın, bir süre önce, “Buradan tabutla çıkmak istemiyorum” dediği ifade ediliyor.