İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 574'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 28 kişinin öldüğü ve 139 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 574'e, yaralananların sayısının da 12 bin 1'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

İsrail, Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının Beyrut'taki ofisini vurdu

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye düzenledikleri hava saldırısında Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının ofisi hedef alındı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının akşam saatlerinde Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ve çevresine 10 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Haberde, hava saldırılarının 4'ünde El-Leyleki bölgesinin yakınındaki sivil konut bloklarının hedef alınarak tamamen yıkıldığı, burada yangın çıktığı bildirildi.

NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Al-Mayadeen kanalının Dahiye yakınlarındaki El-Cenah bölgesinde bulunan bir binadaki ofisini 2 füzeyle hedef aldığı ifade edildi.

Saldırıda ofisin tamamen yıkıldığı ve yangın çıktığı kaydedilen haberde, televizyon kanalı yönetiminin saldırıdan önce ofisi boşalttığı aktarıldı.

Haberde ayrıca İsrail savaş uçaklarının Dahiye bölgesi ve çevresindeki farklı yerlere de hava saldırıları düzenlediği belirtilirken, saldırılarda ölen ve yaralananların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Sur kentinde yeni göç dalgası başladı

İsrail Ordu Sözcüsü Avachey Andree, sosyal medya hesabından Lübnan'ın güneyinde Akdeniz kıyısında yer alan Sur kentine dair bir harita yayınlandı.

Andree, Sur kentindeki geniş bir bölgedeki halktan evlerini boşaltmalarını ve Evveli Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.

İsrail ordusunun saldırı tehdidinin ardından kenttekilerin birçoğu evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Sur'a yönelik saldırı tehdidi nedeniyle bölgede yeni bir göç dalgasının başladığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusunun Sur'daki geniş bir bölgenin hedef alınabileceğini açıklamasının ardından kentteki sivil savunma ekipleri, halka bölgeden ayrılmaları çağrısı yaptı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, sivil savuna ekibinin araçla kentin sokaklarında gezerek bölge halkından evlerini boşaltmaları için anonsla uyarı yaptığı görülüyor.

Sur kenti, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinde yerinden olmuş halkın sığındığı yerlerden biriydi.

İsrail'in önce hava, 30 Eylül'de de başlattığı kara saldırıları nedeniyle Lübnan'da 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.