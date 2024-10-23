Doğu Perinçek, TUSAŞ saldırısı hakkında: "Tayyip Erdoğanlar Türkiye'yi koruyamıyor!"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da TUSAŞ saldırısını değerlendiriyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Doğu Perinçek, TUSAŞ saldırısı hakkında: "Tayyip Erdoğanlar Türkiye'yi koruyamıyor!"
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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da TUSAŞ saldırısını değerlendiriyor.

Perinçek'in yaptığı açıklamaların ara başlıkları şöyle:

- "Türkiye bir hükümet krizine girmiştir. Bugünkü saldırı Türkiye'nin yönetilemediğini göstermiştir."

- "Bugünkü eylemi kim yaparsa yapsın bunun bir Amerika ve İsrail güdümlü eylem olduğu gözüküyor."

- "Bu eylemin bir tane sonucu vardır. Türkiye yönetilemiyor, Türkiye'de güvenlik sağlanamıyor."

- "Devlet Bahçeli, Özgür Özel ile aynı çizgidedir şu anda."

- "Tayyip Erdoğan yönetimi Türkiye'yi yönetemiyor, müttefiki onu terk ediyor. Amerika-İsrail taraftarı hükümetin müttefikleri oluşturulmaktadır."

- "Madem bir hükümet krizi gelmiştir. Bu hükümet krizine de Milli güçlerin bir yanıtı olacaktır. O yanıt kaçınılmaz olarak Türkiye'nin gündemine girecektir."

- "Bu eylem bir tane sonuç yaratıyor. Tayyip Erdoğanlar Türkiye'nin güvenliğini sağlayamıyor, Tayyip Erdoğanlar Türkiye'yi yönetemiyor."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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