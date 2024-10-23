Doğu Perinçek, TUSAŞ saldırısı hakkında: "Tayyip Erdoğanlar Türkiye'yi koruyamıyor!"
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da TUSAŞ saldırısını değerlendiriyor.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da TUSAŞ saldırısını değerlendiriyor.
Perinçek'in yaptığı açıklamaların ara başlıkları şöyle:
- "Türkiye bir hükümet krizine girmiştir. Bugünkü saldırı Türkiye'nin yönetilemediğini göstermiştir."
- "Bugünkü eylemi kim yaparsa yapsın bunun bir Amerika ve İsrail güdümlü eylem olduğu gözüküyor."
- "Bu eylemin bir tane sonucu vardır. Türkiye yönetilemiyor, Türkiye'de güvenlik sağlanamıyor."
- "Devlet Bahçeli, Özgür Özel ile aynı çizgidedir şu anda."
- "Tayyip Erdoğan yönetimi Türkiye'yi yönetemiyor, müttefiki onu terk ediyor. Amerika-İsrail taraftarı hükümetin müttefikleri oluşturulmaktadır."
- "Madem bir hükümet krizi gelmiştir. Bu hükümet krizine de Milli güçlerin bir yanıtı olacaktır. O yanıt kaçınılmaz olarak Türkiye'nin gündemine girecektir."
- "Bu eylem bir tane sonuç yaratıyor. Tayyip Erdoğanlar Türkiye'nin güvenliğini sağlayamıyor, Tayyip Erdoğanlar Türkiye'yi yönetemiyor."
AYRINTILAR GELİYOR...
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) Ulusal Kanal'da TUSAŞ saldırısını değerlendiriyor.https://t.co/MrlCybcmzd— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) October 23, 2024
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi