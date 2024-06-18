İstanbul'da sıcaktan bunalan denize koştu! Ancak İstanbul'un sahilleri alarm veriyor

9 günlük bayram tatilini İstanbul’da geçirenler kentin plajlarına akın etti. İstanbul’da deniz sezonu da başlamış oldu. Ancak İstanbul’un sahilleri alarm veriyor. Uzmanlardan uyarı geldi...

Editör: Şevval İskender

Bayramı İstanbul’da geçirenler kavurucu sıcakların artmasıyla birlikte; deniz, kum, güneş keyfini yaşamak için kentin plajlarına akın etti.

İstanbullular ulaşımın kolay ve ücretsiz olması sebebiyle Avrupa Yakası’nda Küçükçekmece’de bulunan Menekşe Plajı’nı tercih ediyor.

Ancak İstanbul'un plajları alarm veriyor... Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından her yıl ölçümü yapılan yüzme suyu takip sistemi verilerine göre İstanbul'da birçok yerde denize girmek tehlike arz ediyor.

Florya'daki Güneş Plajı ile Eyüpsultan'da bulun Çiftalan Plajı deniz suyu temizliğinde alarm verirken, Şile ve Adalar'ın deniz suyu mükemmel derecede su oranına sahip.

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# istanbul # Deniz # sıcak hava

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