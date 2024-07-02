Akaryakıt, alkol ve sigaraya zam! İşte zammın detayları

Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Temmuz Çarşamba günü Yurt İçi Fiyat Endeksi'ni açıklayacak. Bununla birlikte Özel Tüketim Vergisi'ne de zam gelecek. Bu zammın akaryakıt, alkol ve sigaraya otomatik yansıması bekleniyor.

Verilere göre otomatik zamları tetikleyecek Üretici Fiyat Endeksi yüzde 20 civarında olacak.

Hali hazırda litre başına benzinden 9.45 TL, motorinden ise 8.86 TL ÖTV alınıyor. ÜFE’nin yüzde 20 artması halinde ÖTV tutarları benzinde 11.34 liraya, motorinde 10.63 liraya çıkacak.

Böylece benzinin litresinin 42.40 TL’den 44.67 TL’ye, motorin 42.51 TL’den 44.64 TL’ye çıkması bekleniyor.

Alkollü içkilerin 1.062 TL olan ÖTV tutarı da temmuzda yüzde 20 oranında zamlanarak 1. 275 liraya yükseltilecek. Bu artışın ardından 1 litrelik alkollü içeceğin fiyatının en az 115 lira artarak 1.190 liraya çıkması bekleniyor.

Zam beklenen bir diğer kalem ise sigara. Şu an 56 lira olan en ucuz sigaranın 10 TL'lik zam sonrası 66 liraya çıkması bekleniyor.