Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı! Kutlamalarda birlik ve Filistin'e destek çağrısı yapıldı
Gadir-i Hum Bayram’ı Hatay’da kutlandı. İskenderun Alevi Kültürünü Araştırma Derneği’nin düzenlendiği etkinlikte İsrail kınandı, birlik ve Filistin’e destek çağrısı yapıldı.
Editör: Hüseyin Güler
Son Güncelleme:
Hatay’da Gadir-i Hum Bayramı kutlamalarında birlik, Filistin’e destek ve İsrail’in lanetlenmesi çağrısı yapıldı.
Kentte Gadir-i Hun Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İskenderun Alevi Kültürünü Araştırma Derneği’nde yapılan konferansta İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları gündemi belirledi.
Konuşmacılar, İsrail’i kınadı, sessiz kalan ülke liderlerine tepki gösterdi.
Şeyh Hüseyin Şanlı, Ulusal Kanal’a konuştu.
Şeyh Davut Tümkaya’ya göre, Gadir-i Hum biatının içi boşaltılmasaydı, Alevi-Sünni ayrımı ve Müslümanlar arası savaş olmazdı.