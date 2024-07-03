Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti

Trendyol Süper Lig'de forma giyen en değerli 20 futbolcu belli oldu. Geride bıraktığımız sezonun sona ermesi ve yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte oyuncuların mevcut değerleri güncellendi.

Takımlar yeni sezon transferlerini sürdürürken Süper Lig'e katılan değerli futbolcular da listeye girmeyi başardı. En yüksek piyasa değerine sahip olan oyuncuların listesi ortaya çıktı.

Peki Süper Lig'in en değerli futbolcuları kim? Ligde forma giyen oyuncuların piyasa değerleri ne kadar? İşte Transfermarkt tarafından belirlenen Süper Lig yıldızlarının güncel piyasa değerleri...

20- LIVAKOVIC: 11 MİLYON EURO

19- WILFRIED ZAHA: 11 MİLYON EURO

18- SEMİH KILIÇSOY: 12 MİLYON EURO

17- İSMAİL YÜKSEK: 12 MİLYON EURO

16- ERNEST MUCI: 13 MİLYON EURO

15- JAYDEN OOSTERWOLDE: 13 MİLYON EURO

14- CENGİZ ÜNDER: 14 MİLYON EURO

13- AL-MUSRATI: 14 MİLYON EURO

12- RAFA SILVA: 14 MİLYON EURO

11- GEDSON FERNANDES: 15 MİLYON EURO

10- KEREM AKTÜRKOĞLU: 15 MİLYON EURO

9- LUCAS TORREIRA: 15 MİLYON EURO

8- DAVINSON SANCHEZ: 17 MİLYON EURO

7- VICTOR NELSSON: 17 MİLYON EURO

6- BARIŞ ALPER YILMAZ: 17 MİLYON EURO

5- MAURO ICARDI: 17 MİLYON EURO

4- FRED: 17 MİLYON EURO

3- SEBASTIAN SZYMANSKI: 19 MİLYON EURO

2- NICOLO ZANIOLO: 20 MİLYON EURO

1- FERDİ KADIOĞLU: 21 MİLYON EURO