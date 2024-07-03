Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti

Süper Lig'de forma giyen en değerli 20 oyuncu açıklandı. Transfer döneminde birçok kulübün ilgisini çeken futbolcular listeye girerken zirveye Türk futbolcu yerleşti. Peki Süper Lig'in en değerli futbolcuları kim? Ligdeki oyuncuların piyasa değerleri ne kadar? İşte çok konuşulacak o liste...

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Trendyol Süper Lig'de forma giyen en değerli 20 futbolcu belli oldu. Geride bıraktığımız sezonun sona ermesi ve yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte oyuncuların mevcut değerleri güncellendi.

Takımlar yeni sezon transferlerini sürdürürken Süper Lig'e katılan değerli futbolcular da listeye girmeyi başardı. En yüksek piyasa değerine sahip olan oyuncuların listesi ortaya çıktı.

Peki Süper Lig'in en değerli futbolcuları kim? Ligde forma giyen oyuncuların piyasa değerleri ne kadar? İşte Transfermarkt tarafından belirlenen Süper Lig yıldızlarının güncel piyasa değerleri...

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti - Resim : 1

20- LIVAKOVIC: 11 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti - Resim : 2

19- WILFRIED ZAHA: 11 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti - Resim : 3

18- SEMİH KILIÇSOY: 12 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti - Resim : 4

17- İSMAİL YÜKSEK: 12 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti - Resim : 5

16- ERNEST MUCI: 13 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti - Resim : 6

15- JAYDEN OOSTERWOLDE: 13 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti - Resim : 7

14- CENGİZ ÜNDER: 14 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti - Resim : 8

13- AL-MUSRATI: 14 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti - Resim : 9

12- RAFA SILVA: 14 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti - Resim : 10

11- GEDSON FERNANDES: 15 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti - Resim : 11

10- KEREM AKTÜRKOĞLU: 15 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti - Resim : 12

9- LUCAS TORREIRA: 15 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti - Resim : 13

8- DAVINSON SANCHEZ: 17 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti - Resim : 14

7- VICTOR NELSSON: 17 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti - Resim : 15

6- BARIŞ ALPER YILMAZ: 17 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti - Resim : 16

5- MAURO ICARDI: 17 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti - Resim : 17

4- FRED: 17 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti - Resim : 18

3- SEBASTIAN SZYMANSKI: 19 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti - Resim : 19

2- NICOLO ZANIOLO: 20 MİLYON EURO

Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu açıklandı! Türk futbolcu zirveye yerleşti - Resim : 20

1- FERDİ KADIOĞLU: 21 MİLYON EURO

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