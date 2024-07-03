Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Türkiye ile Suriye görüşmesinde önemli olan silahlı iş birliği"

Bölge ülkelerini tehdit eden PKK'nın temizlenmesi için Ankara ile Şam arasında olumlu bir hava esiyor. Artık Erdoğan ve Esad'ın yapacağı görüşme merakla bekleniyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye ve Suriye'nin görüşmesinin PKK'nın bölgeden temizlenmesi için silahlı iş birliği düzeyinde olmasının şart olduğunu vurguladı. Doğu Perinçek, "Biz vurguyu görüşmeye değil, silahlı iş birliğine yapıyoruz." dedi.

PKK'nın bölgeden temizlenmesi ABD'ye büyük darbe indirecek. Petrol ABD'ye ve PKK'ya değil Suriye'ye akacak. Doğu Perinçek, "Türkiye-Suriye yakınlaşırsa ABD'nin terör örgütleri temizlenir. İsrail'e karşı da mücadele olur." dedi.

Ankara ve Şam'ın yakınlaşması dengeleri değiştirecek önemde. Konuyla ilgili Doğu Perinçek, "Asya'dan yeni uygarlık yükseliyor, Türkiye-Suriye yakınlaşması süreci hızlandırıyor." ifadelerini kullandı.

2 ülke arasındaki olumlu havayı dağıtmak için Kayseri'de kışkırtma girişimi planlandı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, tezgahın arkasında güçlere dikkat çekti. Zafer Partisi'ne parantez açtı. Doğu Perinçek, "ABD ve İsrail yakınlaşmamızı istemiyor. Kışkırtmanın arkasında bunlar var. Zafer partisi esas sahibi." dedi.