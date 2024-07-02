Madımak Katliamı'nın 31. yılı: Vatan Partisi heyetinden anma etkinliği

Tarihin en kara lekesi Sivas Katliamı’nın üzerinden tam 31 yıl geçti. Ancak yüreklerde bıraktığı acı ilk günkü gibi taze, bilinçlere işlediği görev ise yine önümüzde…

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için kente gidenlerin konakladığı Madımak Oteli, gladyonun piyonları tarafından ateşe verilmiş, 33 aydın ile 2 otel görevlisi yaşamını yitirmişti.

Ülkemiz aynı acıları ve aynı tertipleri bir daha yaşamasın diye Madımak’tan birlik ve beraberlik çağrısı yükseldi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve beraberindekiler, eski Madımak Oteli binasında oluşturulan anı köşesine karanfil bıraktı.

Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş da Sivas'ta bu vahşeti planlayanların, Başbağlar'ın da faili olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Sivas’ta düzenlenen yürüyüşe katıldı, eski Madımak Oteli binası önüne karanfil bıraktı.

VATAN PARTİSİ HEYETİNDEN MADIMAK ANMASI

Vatan Partisi Ankara İl Örgütü üyeleri de, Karşıyaka mezarlığındaki ‘2 Temmuz 1993 Sivas Şehitliği’ anıtında bir araya geldi. İl Başkanı Utku Reyhan ve beraberindeki üyeler, katliamda yaşamını yitirenleri andı. Anma sırasında yapılan açıklamalarda, ülkemizin bugün de tertip ve kışkırtmalarla karşı karşıya olduğu belirtildi, “Yeni tertiplere karşı uyanık olmalıyız” mesajı verildi.

Konuşmalar sonrası partililer, anıta kırmızı karanfiller bıraktı, katliamda şehit olan parti üyeleri şair ve yazar Metin Altıok başta olmak üzere, şehitlikte bulunan mezarları ziyaret etti.

Madımak Oteli’nde katledilen halk ozanı Nesimi Çimen de İstanbul’daki Karacaahmet Mezarlığı'nda kabri başında Vatan Partisi heyetince anıldı, mezara karanfiller bırakıldı.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, İsrail ve ABD destekli Gladyo tertibine dikkat çekti.