Madımak Katliamı sergisi! Sergi 2 Temmuz'a kadar sürecek

Beyoğlu Belediyesi, Sivas’ta 33 kişinin Madımak Oteli’nde yakılarak katledilmesinin 31. yıldönümünde, “Hafıza” sergisi düzenledi.

Sergide, Madımak Katliamı Hafıza Merkezi kapsamında üretilen illüstrasyonlar sergilendi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, hatıra defterini imzaladıktan sonra sergiyi gezdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yaptığı açıklamada, "Sivas içimizde bir yara. 31 yıldır her 2 Temmuz gözümüzde yaş demek, anaların çığlığı demek, yanan çocuklarımız Menekşe, Koray demek, yürek sızısı demek. Ateş utandı, ölüm utandı, toprak utandı ancak katledenler ve katilleri koruyanlar utanmadı." dedi.

2 Temmuz’a kadar İstiklal Sanat Galerisi’nde sürecek olan sergide, katliamda yaşamını yitirenlerin illüstrasyonları ve biyografileri yer alıyor.

Sanatçı Sena Şen de yaptığı açıklamada, "İki senelik bir emek var burada. Şu anda gördüğünüz sadece çizimler. Aslında sanal müze ve sitenin diğer bölümleri çok yoğun emekler sonucu oluşturuldu. Ben de burada çizimlerimle yer almış oldum." dedi.