Eski AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk: "ABD, Cumhur İttifakı'nı tasfiye etmek istiyor"

Eski AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Cumhur İttifakı'na yönelik saldırıları ve AK Parti ile siyasal muhafazakarlığın içindeki neoliberal-milli devlet çizgilerinin çarpışması hakkında konuştu.

Ulusal Kanal canlı yayınında, gelecek döneminde Cumhur İttifakının nelere gebe olduğunu değerlendiren Külünk, "ABD, hedefleri için önündeki stratejik engel olarak cumhur ittifakını görüyor" dedi.

Metin Külünk, "15 Temmuz'dan bugüne devam eden bir süreç. Amerika, Erdoğan'ı diz çöktürmek istiyor, Cumhur İttifakı'nı tasfiye etmek istiyor, Erdoğan'ı PKK'nın siyasi uzantısı DEM'e mahkum etmek istiyor, ABD, Türkiye üzerindeki politikalarını CHP üzerinden köprü yaparak Erdoğan'ı CHP'ye mecbur etmek istiyor." dedi.

AK PARTİ VE SİYASAL MUHAFAZAKARLIK İÇİNDEKİ AKLI ANLATTI

AK Parti ve siyasal muhafazakarlığın içinde ciddi bir Batı hayranlığı olduğunu söyleyen Metin Külünk, Türkiye'yi Atlantik ötesine neredeyse koşulsuz yaslayacak bir akıl olduğunu söyledi.

31 Mart seçim sonuçlarını da değerlendiren Metin Külünk, sahte anketler, yerel derebeylikler ve bunu sürdürmek için sokakta karşılığı olmayan adaylar çıkarıldığını kaydetti.

Metin Külünk, siyasetin FETÖ'den arınmadığını, Gladyo'nun ise hala güçlü olduğunu vurgulayarak sonbaharı işaret etti. Külünk, Kavala ve Demirtaş'ın sonbaharda Türkiye'nin en önemli krizlerinden olacağını söyledi. Külünk, "ABD kendi çöküşünü geciktirmek istiyor. Siyasal muhafazakarlığın içinde Atlantik ötesindeki akıl bir kez daha Erdoğan'ı DEM'e mecbur etmek istiyor."

"DENGE POLİTİKASI SÜRDÜRÜLEMEZ"

Denge politikasının sürdürlemeyeceğini belireten eski AK Parti yöneticisi, "Erdoğan Şam'la görüşmeli. Türkiye Asya'daki çekim merkezine bakmalı" dedi. Külünk, "Denge politikası sürdürülemez. Türkiye çekim merkezilerine bakmalı. İran, Rusya, Türkiye asla parçalanmaması gereken bir girişimdir." ifadelerini kullandı.