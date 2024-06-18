Eylem Tok ve oğlu bugün hakim karşısına çıkıyor

İstanbul Kemerburgaz'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu kaza sonrası yurt dışına kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur bugün ABD'de hakim karşısına çıkacak.

Kaza sonrası önce Mısır’a ardından ABD'ye kaçan anne ve oğul için kırmızı bülten çıkarılmış ve yakalanmaları sağlanmıştı. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, Eylem Tok ve oğlunun yakalanması Türk kurye sayesinde oldu.

İkili, ABD'de geçirdikleri 106 günde yakalanmamak için 5 eyalet değiştirdi. Önce New York'a giden ikili, daha sonra Washington, California ve Miami'ye geçti. Eylem Tok ve oğlu, daha sonra Massachusetts eyaletindeki Boston kentinde lüks bir rezidansa yerleşti. Rezidansın yakınındaki bir restorandan sürekli sipariş veren Tok, tesadüfen kapısına gelen Türk kurye sayesinde yakalandı. Türk kurye yemeği teslim ettikten sonra ikilinin yerini polise bildirdi.

Mahkeme belgelerine göre, kaçak anne-oğul, Boston'da yıllık ücreti 46 bin dolar olan bir özel okulu gezmek üzereyken yakalandı.

İkili hakkında ABD'de bugün başlayacak dava sürecinde Türkiye'nin iade için sunduğu deliller ile talep görüşülecek. Boston’daki duruşma, Türkiye saatiyle saat 18.00’de başlayacak.