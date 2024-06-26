Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Atlantik'te Türkiye'ye hayat yok"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında eksen kayması tartışmalarıyla ilgili, "Atlantik'te Türkiye'ye hayat yok." dedi. Eksen değişikliğinin 2014'te başladığını söyleyen Perinçek, "Gerçekler Türkiye'yi Asya'ya döndürüyor, ancak kaptan köşkünde bunalım var" dedi.
Türkiye'de eksen kayması var mı? Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında konuyu değerlendi. Doğu Perinçek, "Atlantik'te Türkiye'ye hayat yok" dedi.
Doğu Perinçek, tartışmalara son noktayı koydu, eksen kayması olduğunu söyledi, örneklerle açıkladı. Perinçek, "2014'te başladı eksen değişikliği... PKK gömme, darbe, Türkiye ekonomide de Asya'ya yönelecek." dedi.
AK Parti hükümetini batıya yakın olmakla eleştiren Doğu Perinçek, rüzgarın Asya'dan estiğini belirtti. Perinçek, "Gerçekler, Türkiye'yi Asya'ya çeviriyor ama Erdoğan Batı'ya yakın." dedi.
Türkiye'nin yüzü Asya dönük. Doğu Perinçek, hükümetin politikalarının yanlışlığına vurgu yaptı. Perinçek, "Rota Asya'ya gidiyor, direksiyonu kaybettiler, ayak oyunları yapıyorlar, hem Doğu'yu he B atı'yı kandırıyorlar." dedi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi