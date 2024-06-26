Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni NATO Genel Sekreteri Rutte'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterliğine seçilen Mark Rutte'u arayarak tebrik ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni NATO Genel Sekreteri Rutte'u tebrik etti
Editör: Yağmur Biçen
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 Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. NATO Genel Sekreterliğine seçilen Mark Rutte'u telefonla aradığını söyledi.

Grup toplantısında dile getirdiği ifadelerle ilgili sorulara "Söyleyeceklerimi söyledim zaten. Onun dışında bir şey söylemeye gerek yok." diyen Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte hakkında konuştu.

"Yeni NATO Genel Sekreterinden bir beklentiniz var mı?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, Rutte ile telefonla görüştüğünü belirterek "Washington'da bir araya geleceğiz. O da 'Washington'u beklemeden Türkiye'ye ziyarete geleceğim' dedi." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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