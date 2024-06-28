Ergenekon hakimlerine 22'şer yıl hapis! Cezaları davayı takip eden Avukat Erkin Etike değerlendirdi

Ergenekon tertibinin hakimlerine ceza yağdı. Davanın avukatı Erkin Etike kararı Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Etike, kararın ders niteliğinde olduğunu vurguladı.

Erkin Etike, Yargıtay 8. Ceza Dairesinin kararlarını, "Yargılamayı usülüne uygun yapmadıkları için cezalandırıldılar. Bu bizim yargı tarihimizde bir ilktir." sözleriyle değerlendirdi. Etike, "Bir terör örgütünün yargı makamını ele geçirdiği ispat edildi." dedi.

Erkin Etike konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

- Bir terör örgütü yargı makamlarını ele geçirdiğinde 2007 yılından sonra. Bizler, temsil ettiğimiz müvekkiler, bunu sürekli ifade etmişlerdi. O dönem bir ilk yaşanıyordu Türkiye'de. İlk defa yargı kürsüleri teröristlerin eline geçiyordu. Şimdi ise yine bir ilk yaşanıyor. Türkiye bu süreçten çıkışı yaşıyor. Yani o dönem kürsülerde oturanların işlediği suçlar bugün birer birer tespit ediliyor ve yargılanıyor. Dünkü mahkeme kararının en önemli yönü bence budur.

- Her biri 22 yılı aşan sürelerce cezalandırıldılar. Bu cezalar o dönemin mağdurları açısından yüreklere su serpen ferahlatan cezalar olmuştur... Hukuk açısından olan önemi de hakimlerin iradelerini hiç kimseye emanet etmeden özgür ve bağımsız yapmaları gerekitiğinin Yargıtay tarafından işaret edilmiş olmasıdır. Bence dün verilen karar bütün hukuk fakültelerinde ders olarak okutulmalıdır.

AİHM'İN FETÖ'YE HAK İHLALİ KARARI

Tertipçi hakimlere verilen hapis cezalarından bir gün önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) FETÖ hükümlülerini aklayan bir karar imza attı. Avukat Erkin Etike, AİHM kararının Avrupa'nın siyasi hedelerine uygun olduğuna ancak Türkiye açısından bir bağlayıcılığının olmadığına dikkat çekti.