Fuat Sezgin vefatının 6. yıl dönümünde mezarı başında anıldı
İslam Bilim Tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının 6. yılında İstanbul Gülhane Parkı'nda bulunan mezarı başında alındı. Anma töreninde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan gelecek nesillerin bilim ve teknoloji alanında geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
İslam tarihi, bilim ve teknoloji tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı.
Anma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak ve Fuat Sezgin'in öğrencileri katıldı.
İstanbul Gülhane Parkı'ndaki Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'nın içindeki kabirde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Fuat Sezgin için dua edildi.
Anma programında Ulusal Kanal'a konuşan Bilal Erdoğan, Fuat Sezgin'in bilim tarihi alanında açtığı yolun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.
İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak ise yakın dostu Fuat Sezgin'i anlattı.
Kültür camiasından birçok ismin katıldığı programın sonunda katılımcılara helva ikram edildi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi