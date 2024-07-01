Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı uyarısı! Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kayseri’de yaşanan olaylar hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti hedef aldı, "Siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine tevessül edilmesini acizlik olarak görüyoruz." dedi.

Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayların sebeplerinden biri muhalefeti bu zehirli söylemleridir. Kim olursa olsun insanların evlerini akrabalarını yakmak vandallık yapmak sokaklara ateşe vermek kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan olaylarla ilgili uyarılar yaptı. Erdoğan, "Birilerinin kendi beceriksizliğinin faturasını, savaşlar ve terör sebebiyle evini, barkını, vatanını terk etmek zorunda kalmış sığınmacılara kesme kurnazlığına da göz yumulmamalıdır. Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz." dedi.