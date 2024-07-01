Kayseri'deki olaylarla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alınan Suriyeli şüpheli tutuklandı

Kayseri'de, Suriye uyruklu çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Suriyeli şüpheli ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri'deki olaylarla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alınan Suriyeli şüpheli tutuklandı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Dün akşam saatlerinde Kayseri'de, Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde yaşanan olaylar gündem olmuştu. Suriye uyruklu küçük yaştaki bir kız çocuğuna, Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmiş ve bölgede olaylar çıkmıştı.

Kayseri Valiliğinden de konuyla ilgili yapılan açıklamada, Suriye uyruklu şahsın, taciz davranışı neticesinde emniyet birimleri tarafından gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Kayseri'de dün akşam yaşanan olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama gelmişti. Bakan Ali Yerlikaya, Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar verilen eylemlerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi esnasında 67 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kayseri'deki olaylarla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alınan Suriyeli şüpheli tutuklandı - Resim : 1

SURİYELİ ZANLI TUTUKLANDI

Suriye uyruklu çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Kayseri'de gözaltına alınan Suriyeli şüpheli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Pazar yerinde bulunan tuvalette amcasının kızı 7 yaşındaki M.A'ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yakalanan Suriye uyruklu 26 yaşındaki İ.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kayseri # suriye # son dakika
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