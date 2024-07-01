İzmir Metrosu'nda feci kaza! Çok sayıda kişi yaralandı

İzmir Metrosu'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Kazanın yaşandığı yer, Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu oldu.

Edinilen bilgiye göre, istasyondan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.

Yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi nedeniyle 11 kişi dengesini kaybedip düşerek hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

İzmir Metrosu'nda yaşanan feci kazaya ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesinden de açıklama geldi.

Açıklamada, Üçyol Metro İstasyonu'nda ara kattan gişe seviyesine çıkışta bulunan yürüyen merdivenin arızalanarak ters yönde hareket ettiği belirtildi.

Kazada merdiveni kullanan 11 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Üçyol Metro İstasyonu yürüyen merdivenlerinin servis ve bakımı, arızanın meydana gelmesinden bir gün önce 30 Haziran günü yapılmış, tutanaklara göre saat 17.00'de tamamlanmıştır. Söz konusu arızanın nedenini belirlemek üzere Metro AŞ teknik ekipleri ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi uzmanları birlikte çalışmaktadırlar, ayrıca eşzamanlı olarak hukuki inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.