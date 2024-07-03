Erdoğan-Putin görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte liderlerin masaya yatırdığı konu başlıkları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki kritik görüşmenin ayrıntıları belli oldu. Görüşmede masaya yatırılan konu başlıklarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama geldi. İşte o görüşmenin perde arkası...

Erdoğan-Putin görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte liderlerin masaya yatırdığı konu başlıkları
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Liderler arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

İŞTE O GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye'deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları değerlendirildi.

Erdoğan-Putin görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte liderlerin masaya yatırdığı konu başlıkları - Resim : 1

Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önce ateşkes, ardından barışla sona erdirilmesi için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.

İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Lübnan'a yönelik tehditlerinin bölgesel ve küresel barış ile huzuru hedef aldığına işaret eden Erdoğan, çatışmaların yayılmasının en büyük zararı bölge ülkelerine vereceğini, uluslararası toplumun artık İsrail'in durdurulmasına odaklanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin, sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlı olduğunun altını çizen Erdoğan, başta Suriye iç savaşı olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması için somut adımlar atılmasının önemini ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çözüm için işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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