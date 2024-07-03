Merih Demiral'dan UEFA soruşturmasına yanıt

UEFA, Merih Demiral'ın Avusturya'ya attığı golün ardından yaptığı bozkurt selamı hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Merih Demiral, gündeme oturan bu olay sonrası sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Merih Demiral'dan UEFA soruşturmasına yanıt
Editör: Yağmur Biçen
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 A Milli Takım'ın Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçta, Demiral'ın gol sevincinde yaptığı bozkurt selamı tartışmalara yol açmıştı. UEFA, bu durumla ilgili inceleme başlattığını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demiral, gollerinden kesitler paylaştı ve "Günaydın Türkiye'm. Ne Mutlu Türküm Diyene" ifadesini kullandı.

Dışişleri'nden Merih Demiral açıklaması!Dışişleri'nden Merih Demiral açıklaması!Gündem
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