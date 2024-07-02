Beşar Esad 2013'te Ulusal Kanal'a açıklamıştı! İşte Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin o röportajı

2013'ün Nisan ayı, Suriye'de ABD destekli iç savaş çıkmış, bölünme planları devreye konulmuş.

Bölgede yaşanan huzursuzluk yüzünden ABD'nin kara gücüm dediği terör örgütleri güçlenmiş, Türkiye, Suriye, Irak ve İran'ın sınırlarında cirit atıyor, bölge ülkelerini tehdit ediyor.

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan ve Aydınlık Gazetesi Yazarı Fikret Akfırat, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la röportaj yaptı. PKK- PYD üzerinden uygulanan bölünme senaryosunu sordu.

Beşar Esad, bu soruya "Bugün dünyadaki devletler, ayrılmaya, uzaklaşmaya değil, bir araya gelmeye çalışmaktadır. BRICS bir örnek teşkil etmektedir. içinde yaşadığımız çağ devletlerin bir araya gelmesini zorunlu kılmaktadır. Bunun tersi sadece bizim bölgemizde hasıl olmakta. bu da aslında geri kalmışlığın bir kanıtıdır. peki niçin bölgemizde bunun tam tersi yönünde gidelim. Niye parçalanalım bölünelim? niye farklı etnik gruplar ve mezhepler bir arada yaşamasınlar? Eğer aksi yönde bir süreç yaşarsak etnik ve inanç eksenli küçük küçük devletçiklere parçalanmanın önünü açarız." yanıtını verdi.

Bugün tekrardan Türkiye - Suriye arasındaki sıcak mesajlar gündeme gelirken, Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, terörü temizlemek için iki ülkenin iş birliğine dikkat çekti.

Adnan Türkkan, "Bu aslında bizim de 40 yıldan beri Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Ulusal Kanal, Aydınlık Gazetesi olmak üzere savunduğu çizgi... Ülkelerin toprak bütünlüğü birbirine sımsıkı bağlı. Oradaki batı destekli ABD destekli terör gruplarını temizlemenin biricik yolu. Tamamen temizlemenin, süpürmenin filan değil. Türkiye'nin Irak'ın, İran'ın ve Suriye'nin el ele vermesinden geçiyor. burada en uzun sınırı olan iki ülke var. Onlarda Türkiye ve Suriye." dedi.