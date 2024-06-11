Borsada kazançtan vergi alınmayacak! Ekonomistler kazanç vergisi de alınması gerektiği görüşünde

Hükümet, 300 milyon dolarlık ek vergi geliri öngörülen borsadan kazanç vergisi almayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sadece işlem ücreti alınacağını ifade etti. Ekonomistler kazanç vergisi alınması gerektiği görüşünde.

Editör: Dilek Doğan

Ekonomistlerin ek gelir olarak işaret ettiği alanı, hükümet gündemine almıyor.

Katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, borsada sadece işlem ücreti alınacağını ifade etti.

Ekonomist Nazlı Sarp, kazanç vergisi alınması gerektiğini de kaydetti. Nazlı Sarp, "Sadece işlem üzerinden değil kazançlar üzerinden de alınmalı. Ancak şu an işlem üzerinden getirilen bu vergi bile bu kadar çok tartışmaya yol açtığı için burada ilk etapta işlem üzerinden bir vergi konulması söz konusu." dedi.

Nazlı Sarp, işlem vergisinin borsayı olumsuz etkileyeceği haberlerinin gerçekçi olmadığını söyledi. Sarp, "Bazı haberler okudum, özellikle sosyal medyada şöyle bir kaygı var. Sanki bu işlem vergisinin borsayı olumsuz yönde etkilediği gibi. Ben bunun açıkçası bundan dolayı kaynaklandığını düşünmüyorum." dedi.

Ekonomist Nazlı Sarp, vurgun amaçlı yapılan işlemlerin yatırımcıyı yorduğuna dikkat çekti. Sarp, "Çünkü özellikle bu robotla yapılan ya da çok al-sat spekülatif işlemler borsayı ve küçük yatırımcıyı inanılmaz derecede yoruyor." dedi.

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# borsa # vergi

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