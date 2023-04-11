BRICS ülke ekonomileri G7'yi geride bıraktı

Dünyanın en önemli beş yükselen ekonomisi BRICS topluluğu, Küresel ekonomide G7'yi geçerek ekonomik güç dengesini değiştirdi.



Veriler Birleşik Krallık merkezli araştırma firması Acorn Macro Consulting tarafından yayımlandı.



Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'yı barındıran BRICS ülkeleri küresel Gayri safi yurt içi hasıla'nın %31,5'ine katkıda bulunurken; Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa Birliği'ni barındıran G7'nin payının %30'a düştüğü görüldü.



BRICS'in 2030 yılına kadar küresel GSYİH'nın %50'sinden fazlasına katkıda bulunması bekleniyor



Öte yandan BRICS topluluğui büyümeyi sürdürüyor. BRICS'in finansman organizasyonu Yeni Kalkınma Bankası'na şimdiden Suudi Arabistan, Mısır ve Bangladeş yatırım yapıyor.



BRICS ülkeleri Avrupa ve Amerika'nın kontrolündeki çok taraflı bir sistem içinde daha adil bir uluslararası yönetime ulaşmayı hedefliyor.



Öte yandan IMF'den alınan verilere göre, Asya ülkelerinin 2024 yılında GSYİH büyüklüğü bakımından dünyanın ilk 5 ülkesinin çoğunu oluşturması ve Avrupa'nın ekonomik güç merkezlerini alt sıralara indirmesi bekleniyor.



Verilere göre 2024 yılında Çin'in ABD'yi geçerek 1. sıraya yükselmesi öngörülüyor. Verilere göre 3. sıraya Hindistan'ın, 4. sıraya Japonya'nın, 5. sıraya Endonezya'nın ve 6. sıraya Rusya'nın yükselmesi bekleniyor.