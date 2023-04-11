Yunanistan İsrail'den Spike füzesi alıyor

Borç patağında ve iflasın eşiğinde olan Yunanistan, ABD ve İsrail silah endüstrinsin kullanışlı pazarı haline geldi. Yunanistan, şimdi de İsrail’den Spike füzesi alıyor. Atina ve Tel Aviv, tanksavar füzeler için 370 milyon euroluk anlaşma imzaladı.



Yunanistan’a füze satışını İsrail Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. İki ülkenin Savunma Bakanlıkları arasında hükümetler arası savunma anlaşması imzalandığı bildirildi.



Anlaşmaya göre İsrail Yunanistan’a Spike NLOS füzeleri satacak. Füzelerin Atina’ya maliyeti ise 370 milyon euro. Füzeleri, İsrail'in devlet savunma sanayi şirketi Rafael üretecek. Rafael yapımı tanksavar güdümlü füzeler birçok Avrupa Birliği ve NATO ülkesi tarafından kullanılıyor.



ABD-İsrail-Yunanistan cephesi Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den kuşatıyor. ABD bu kuşatmada Yunanistan’ı adeta 51. eyaleti olarak kullanıyor. Atina yönetimi de ekonomik krize rağmen savunma harcamalarında rekor üstüne rekor kırıyor. Yunanistan 2019’dan bu yana 172 silahlanma programı için 14,4 milyar euroluk sözleşme imzalandı.



400 milyar dolardan fazla dış borcu olan Yunanistan ABD, İsrail, Fransa ve Almanya gibi emperyalist ülkelerin silah endüstrisinin önemli pazarını olmaya devam ediyor.