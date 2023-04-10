Lukaşenko: "Rusya Belarus'u kendi toprağı gibi koruyacaktır"

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu Minsk’te kabul etti. Görüşmenin ardından açıklamalar yapan Lukaşenko, “Rusya Federasyonu Belarus'u kendi toprağı gibi koruyacaktır” dedi.



Lukaşenko geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan görüşme hakkında bilgi verildi. Lokaşenko, Putin ile Belarus’un güvenlik sorunları konusunda anlaşama vardıklarını hatırlattı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da bu mutabakat üzerine Minsk’e gitti.



Lukaşenko, Görüşmelerde genel olarak, Belarus'a yönelik bir saldırı durumunda Rusya Federasyonu'nun Belarus'u kendi toprağı gibi koruyacağı şeklinde bir görüş çıktı. Bunlar bizim ihtiyaç duyduğumuz türden güvenlik taahhütleri” ifadelerini kullandı. Putin-Lukaşenko görüşmesinin ardında Rusya Devlet Başkanı Belarus topraklarına taktik nükleer silahların konuşlandıracaklarını açıklamıştı.



Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belarus sınırına tanksavar mayın döşediğini ve tankların geçiş güzergâhı olabilecek noktalara hendek kazdığını duyurdu. Bölgeye 6 binden fazla tanksavar mayını yerleştirildiğini ve onlarca mayın tarlasının da donatıldığını söyleyen Ukrayna ordusunda görevli Korgeneral Sergey Naev, “7 bin metreden fazla tanksavar siperi ve hendeği kazıldı” dedi.