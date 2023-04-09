YPG'li teröristleri ABD askerleri korudu

Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin’i taşıyan konvoy, Irak’ın Süleymaniye kentinde vuruldu. Terörist Şahin, SİHA operasyonundan kıl payı kurtuldu. Vurulan konvoyda YPG’li teröristlere, ABD askerleri eşlik ediyordu. Teröristlere sahip çıkan ABD, skandal bir açıklama ile operasyonu kınadı.



Irak’ın Süleymaniye kentinde, PKK/YPG’nin sözde genel komutanı terörist Ferhat Abdi Şahin ve 3 ABD askerini taşıyan konvoya operasyon düzenlendi.



Konvoy SİHA operasyonuyla vurulurken, ABD korumasındaki terörist Ferhat Abdi Şahin kıl payı kurtuldu.



YPG’li teröristlere sahip çıkan ABD, skandal bir açıklama ile operasyonu kınadı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Joe Buccino (Co Buçino), konvoyda Amerikan askerlerinin de bulunduğunu söyledi. "ABD güçleri, DAEŞ'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması için yerel ortak güçleri desteklemek üzere Irak ve Suriye'de kalmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.



ABD'nin Genelkurmay Başkanı Mark Milley, geçtiğimiz ay Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG’nin işgali altındaki bölgeye giderek, terör örgütü elebaşlarıyla görüşmüştü. Skandal buluşma, ABD’den terör örgütüne yapılan bugüne kadarki en üst düzey ziyaret olarak kayıtlara geçti.



Bu ziyaretten günler sonra ise ikinci bir skandal daha yaşandı. ABD'nin, YPG/PKK'lı teröristlere helikopter tahsis ettiği, geçen hafta yaşanan bir 'kaza' sonucu ortaya çıktı. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Duhok’ta düşen helikopterdekilerin tümünün PKK'lılar olduğunu duyurdu.



HULUSİ AKAR: "PKK/YPG DESTEKÇİLERİ, TERÖRİSTLERE HELİKOPTER VEREREK BİR KEZ DAHA SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞLARDIR."



Öte yandan Türkiye, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Süleymaniye kentinde faaliyetlerini yoğunlaştırması üzerine, 5 Nisan’da Türk hava sahasını Süleymaniye uçuşları için kapattığını duyurmuştu.