Bahçeli'den Akşener'e 'mermi' tepkisi: "Evvela demokrasiye saygısızlıktır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın iftar programında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan silahlı olaya ilişkin

Meclis'te "mermi" çıkışı yapan Genel Başkan Meral Akşener vardı:

- Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela demokrasiye saygısızlıktır. Vatan ve millet düşmanları ile aynı karede poz veren, ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinde örnekler vermesi sadece bir hezeyandır.