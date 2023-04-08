Bahçeli'den Akşener'e 'mermi' tepkisi: "Evvela demokrasiye saygısızlıktır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Meclis kürsüsünde elindeki kovanları yere fırlatmasına tepki gösterdi. Bahçeli, "Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela demokrasiye saygısızlıktır" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın iftar programında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan silahlı olaya ilişkin
Meclis'te "mermi" çıkışı yapan Genel Başkan Meral Akşener vardı:

-  Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela demokrasiye saygısızlıktır. Vatan ve millet düşmanları ile aynı karede poz veren, ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinde örnekler vermesi sadece bir hezeyandır.

Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin de değerlendirme yaptı:

- Ülkücülükten geçinenlere karşı çok dikkatli olunuz. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri tarihi nitelikli kader anıdır. Türk gençliğinin iradesi geleceğin yol haritasını belirleyecektir. 
# devlet bahçeli # meral akşener # ülkü ocakları

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