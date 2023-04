ABD'den Ukrayna'ya NATO ters köşesi: "Üyelik yerine.."

ABD, NATO'ya alınma vaatleri verilen Ukrayna yönetimini ters köşe yaptı.



İngiliz Financial Times gazetesi, ABD'nin Ukrayna'yı NATO'ya aldırmaya karşı olduğunu ve müttefiklerini Kiev'e kısa vadeli yardım sağlamaya odaklanmaya davet ettiğini yazdı.



Financial Times'ın kimliği açıklanmayan dört yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD, Polonya ve Baltık ülkeleri gibi müttefiklerinin Ukrayna'ya NATO ile daha derin bağlar ve ittifaka üyelik için açık destek sunulması çabalarına karşı.



NATO'nun 31 üyesi, Ukrayna'ya üyeliğin kısa vadede teklif edilemeyeceği konusunda hemfikir.



Financial Times'ın haberine göre Washington yönetimi, ittifakın Ukrayna ile bağlarını bu aşamada derinleştirmesinin, Rusya’nın mevcut krizin Moskova ile NATO arasında bir çatışma olduğu yönündeki iddialarını beslemesinden endişeli.