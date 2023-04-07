İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattı

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedeflere yeni hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait silah üretim yeri olarak kullanılan 3 nokta ile bir tünelin bombalandığı ifade edildi.

Bu saldırılarla Hamas'ın silah gücünün zayıflatıldığı kaydedilen açıklamada, yaşananlardan Hamas sorumlu tutuldu.

Bu arada İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, basına yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden gece saatlerinde ülkenin güneyine 44 roket atıldığını söyledi.

Bu roketlerden 9'unun sınırı geçemediğini, 12'sinin denize doğru fırlatıldığını aktaran Hagari, 8 roketin hava savunma sistemlerince imha edildiğini, 14'ünün açık alanlara, birinin ise yerleşim yerine düştüğünü ifade etti.

Hagari, İsrail ordusunun Gazze'deki hedeflere yönelik saldırılarında 50 ton mühimmat kullandığı bilgisini verdi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi, gece saatlerinde İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalmıştı. Bölgedeki Filistinli gruplar da saldırılara roketlerle karşılık vermiş ve İsrail'in sınıra yakın yerleşim yerlerinde sirenler çalmıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu dün Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve buralarda uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu. Ordu akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail ordusu Lübnan hükümetinin de kendi topraklarından düzenlenen saldırılardan dolayı sorumlu olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # filistin

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