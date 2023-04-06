Çin'de tarihi zirve: İki ülke elçilikleri yeniden açmaya karar verdi

Tam 7 yıl sonra Çin'in öncülüğünde masaya oturdular. Atlantik planları ile bozulan ikili ilişkiler Avrasya'nın girişimi ile onarılıyor.



Son dönemlerde arabuluculuk ataklarıyla dünya diplomasisinde söz sahibi olan Çin, İran ve Suudi Arabistan'ı buluşturdu.



Tarihi buluşmanın adresi Pekin oldu. 7 yıl sonra kurulan dostluk masasına Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan oturdu.



İki ülke arasında düzenlenen en üst düzey ikili toplantıdan önemli kararlar çıktı. Karşılıklı büyükelçilik ve konsoloslukları yeniden açmaya karar verildi.



Görüşme sonrası iki bakan, ortak bildiri imzaladı. Bildiride, ikili ilişkilerin genişletilmesi, 22 yıl önce imzalanan güvenlik işbirliği anlaşmasının yeniden etkinleştirilmesinde fikir birliği sağlandığı belirtildi. Ekonomi, ticaret, yatırım, teknoloji, bilim alanlarında işbirliği ve diyaloğun önemini vurgulandı.



İki taraf, teknik heyetler arasında, uçuşların yeniden başlatılması ve resmi heyetler ile özel sektör arasındaki karşılıklı seyahatlerin yeniden başlatılması ve iki ülke vatandaşlarına vize verilmesinin kolaylaştırılmasını kabul etti.



Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti. Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.