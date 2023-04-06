Macron'dan Çin'e beyaz bayrak: "Çin'den kopamayız"

Çin, İran ve Suudi Arabistan zirvesinden sonra yeni zirvelere ev sahipliği yapıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen, 3 günlük Çin ziyaretine başladı.



İkiliyi Pekin'e Çin Devlet Başkanı Şi Cinping davet etti. Macron'da 6 Nisan sabahı erken saatlerinde Pekin'e ulaştı. Çin'de yaşayan Fransız topluluğuna hitap etti.



Ziyaret öncesi ABD Başkanı Joe Biden'ın aradığı Macron'un açıklamaları dikkat çekiciydi. Fransa Cumhurbaşkanı, Çin ile ekonomik bağları koparmaya karşı olduğunu söyledi:

- Çin ile bağlarımızı koparmamalı, kendimizi Çin'den uzaklaştırmamalıyız. Çin Ukrayna sorununun barışçı çözümü için büyük rol oynayabilir

Daha sonra Macron için başkent Pekin'de karşılama töreni yapıldı.



Tören sonrası önce ikili daha sonra heyetler görüşmeler yapıldı. Gündem Ukrayna ve ekonomi idi:

- Dünya bugün derin bir tarihsel dönüşümden geçiyor. Çin ve Fransa, çok kutuplu bir dünyanın ve uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasinin kararlı savunucularıdır. İki ülke, farklılıkların ve engellerin üstesinden gelme, istikrarlı, karşılıklı yarar sağlayan, girişimci, dinamik ve kapsamlı bir stratejik ortaklığı sürdürme, küresel barış, istikrar ve refah için gerçek anlamda çok taraflılığı uygulama becerisine ve sorumluluğuna sahip

Macron müzakere konusunda güvenini aktardığı konuşmasında şunları ifade etti:

Rusya'nın aklını başına alması ve herkesin müzakere masasına oturtulması konusunda size güvenebileceğimi biliyorum. Kalıcı bir barışa ulaşmalıyız. Bunun Fransa ve Avrupa için olduğu kadar Çin için de önemli bir konu olduğuna inanıyorum

Macron, 7 Nisan'da Çin'in önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden olan Guangcou'yu ziyaret edecek. İki lider orada yeniden buluşacak.



Çin Devlet Başkanı Şi, ülke liderleriyle nadiren başkent Pekin'in dışında görüşüyor. Guangcou'daki buluşma, Şi'nin ABD ile jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde Avrupa ile ilişkilere ve özellikle ekonomik bağların sürdürülmesine verdiği önemin işareti olarak yorumlanıyor.



Fransa, Avrupa ülkeleri içinde Almanya ve Hollanda'nın ardından Çin'in en büyük üçüncü ortağı konumunda bulunuyor. Macron ile Pekin dışında yapılacak görüşmenin de özellikle ekonomik ve ticari bağların geliştirilmesi mesajını içeren özel bir ağırlama olduğu değerlendiriliyor.