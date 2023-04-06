Şoygu'dan uyarı: "Finlandiya'nın NATO üyeliği..."

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun muharebe statüsünü artırdığını ve Rusya ile Belarus

sınırlarına yakın faaliyetlerini yoğunlaştırdığını belirtti. Bu durumun da Ukrayna'daki anlaşmazlığı daha da genişlemesi riskini artırdığını söyledi.

Finlandiya’nın NATO üyesi olması ile ilgili konuşan Şoygu, bu tür gelişmelerin muhtemelen çatışmanın önemli ölçüde genişlemesine yol açacağını, ancak Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonlarını etkilemeyeceğini vurguladı.

Şoygu, NATO üye devletlerinin Rusya karşıtı yollarını güçlendirmeye devam ettiğini, bunun da ABD ve

müttefiklerinin Ukrayna'ya askeri yardımlarını artırmasıyla Ukrayna'daki çatışmanın tırmanmasına yol açacağını belirtti.

Şoygu açıklamasını şunları söylerek sonlandırdı: