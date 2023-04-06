Şoygu'dan uyarı: "Finlandiya'nın NATO üyeliği..."
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Finlandiya'nın NATO üyeliği ve Ukrayna krizi hakkında açıklamalarda bulundu.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun muharebe statüsünü artırdığını ve Rusya ile Belarus
sınırlarına yakın faaliyetlerini yoğunlaştırdığını belirtti. Bu durumun da Ukrayna'daki anlaşmazlığı daha da genişlemesi riskini artırdığını söyledi.
Finlandiya’nın NATO üyesi olması ile ilgili konuşan Şoygu, bu tür gelişmelerin muhtemelen çatışmanın önemli ölçüde genişlemesine yol açacağını, ancak Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonlarını etkilemeyeceğini vurguladı.
Şoygu, NATO üye devletlerinin Rusya karşıtı yollarını güçlendirmeye devam ettiğini, bunun da ABD ve
müttefiklerinin Ukrayna'ya askeri yardımlarını artırmasıyla Ukrayna'daki çatışmanın tırmanmasına yol açacağını belirtti.
Şoygu açıklamasını şunları söylerek sonlandırdı:
- Yalnızca bu yıl 200'ün üzerinde Batı yapımı tank ve 400'ün üzerinde modern zırhlı savaş aracını teslim etmeye hazır oldukları belirtildi. Ukrayna ordusu, 150 kilometreye yani 93 milin üzerinde vurucu menzile sahip roketler de dahil olmak üzere uzun menzilli silahlar alıyor. Kiev rejimine 300 kilometreye kadar yani 186 milin üzerinde vuruş menzili olan Ordu Taktik Füze Sistemi ve F-16 taktik savaş uçakları sağlamayı düşünüyoruz.
Kaynak: Unews
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