İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Çin'de bir araya geldi!

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 7 yıl sonra ilk kez Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldiler.

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldiler. Görüşme, iki ülke dışişleri bakanları arasında 7 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk görüşme oldu.

İran ve Suudi Arabistan, büyükelçiliklerin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve karşılıklı vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaştı.

Görüşme sonrası iki bakan, ortak bildiri imzaladı.

Bildiride, ikili ilişkilerin genişletilmesi ve iki ülke arasında 22 yıl önce imzalanan güvenlik işbirliği anlaşması ile ekonomi, ticaret, yatırım, teknoloji, bilim alanlarında işbirliğine ilişkin genel anlaşmanın etkinleştirilmesi yollarında diyaloğun önemini vurgunladı.

İki taraf, teknik heyetler arasında, uçuşların yeniden başlatılması ve resmi heyetler ile özel sektör arasındaki karşılıklı seyahatlerin yeniden başlatılması ve iki ülke vatandaşlarına vize verilmesinin kolaylaştırılması da dahil olmak üzere, iki ülke arasındaki işbirliğini genişletmenin yollarını incelemek üzere gerekli düzenlemeleri yapmayı kabul etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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