İsrail güçleri ibadet eden Filistinlilere saldırdı!

İsrail polisi bu sabahki açıklamasında, dün teravih namazından sonra Mescid-i Aksa'nın avlusunda bulunan "maskeli provokatörlere" müdahale ettiklerini belirterek "İsrail Polisi, aralarında maskeli kişiler, taş ve havai fişek fırlatanlar ve camiye saygısızlık ettiğinden şüphelenilen kişiler de dahil olmak üzere, Tapınak Dağı'na şiddetli bir şekilde barikat kuran 350'den fazla kişiyi tutukladı ve uzaklaştırdı" ifadelerini kullandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise bu sabah İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'nın avlusunda ibadet eden ve aralarında kadınlar ile çocuklarında olduğu Filistinlilere saldırdığını vurgulayarak "İşgalci İsrail Güçleri, yasa dışı bir şekilde Mescid-i Aksa'yı işgal etti, erkeklere, kadınlara ve çocuklara barbarca saldırdı, 500'den fazla ibadet eden kişiyi hukuka aykırı bir şekilde gözaltına aldı, ambulansların yüzlerce yaralı ibadet edene müdahale etmesini engelledi, yangına neden olmak da dahil olmak üzere Camide onarılamaz hasara neden oldu" açıklamasını yaptı.

İsrailli yetkililer, Mescid-i Aksa'da sabah saatlerinde olayların yatıştığını ve ibadetin devam ettiğini belirtti.