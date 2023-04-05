Trump o mahkemeden sonra açtı ağzını yumdu gözünü!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla açılan dava kapsamında ifade vermek için New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesine geldi.

Trump kendisine yöneltilen cezai suçlamaları redderek mahkemeden ayrıldı.

Suçlamalardan en az birinin “ağır suç” kapsamına girdiği, diğerlerinin de “sus payı ödemesi” ve bununla ilgili seçim kampanyası ile iş yeri kayıtlarında yapılan sahtekarlıkla ilgili olduğu kaydedildi.

ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer alıyor.

Suçlamalara “siyasi cadı avı” şeklinde tepki gösteren Trump, Florida’daki malikanesinden New York’a ifade vermek için özel uçağı ile gelmişti.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan olarak kayıtlara geçti.

Konuyla ilgili Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio Trump'ın suçlanmasının "siyasi" olduğunu savundu. "Bu yaşananlar ancak otoriter rejimlerde olur" dedi.

Trump, New York’taki mahkemede hakim karşısına çıktıktan sonra döndüğü Florida’daki malikanesinde kameraların önüne geçerek değerlendirmelerde bulundu.

Trump, savcıların hakkındaki suçlamaları “aşırı solcuların, ülkede daha önce görülmemiş bir ölçekte kitlesel seçim müdahalesi” şeklinde tanımlayarak, şunları belirtti:

- Bu sahte dava sadece yaklaşan 2024 seçimlerine müdahale etmek için açıldı ve derhal düşürülmelidir.

Trump, ülkede ekonominin çöktüğünü, enflasyonun kontrolden çıktığını, dış politikada Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore’nin birlikte tehditkar ve yıkıcı bir koalisyon oluşturduklarını savunarak, şunları söyledi:

- ABD tarihinin en kötü beş başkanını alıp ekleseydiniz, ülkemizdeki Joe Biden ve yönetiminin yıkıntısının yakınından bile geçemezdi. Biz düşüşte olan bir milletiz. Ve şimdi bu radikal sol kaçıklar, kolluk kuvvetlerini kullanarak seçimlerimize müdahale etmek istiyorlar, bunun olmasına izin veremeyiz.

Biden’in oğlu Hunter Biden’in dizüstü bilgisayarından çıkan suç kapsamındaki belgelere de değinen Trump, Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından sosyal medyada bunların paylaşımının engellenmesini de seçimlere müdahale olarak değerlendirdi.