Atina'dan Türkiye'ye karşı silahlanma hamlesi: ABD'den helikopter istedi

ABD, Ege’de Yunanistan üzerinden Türkiye’yi kuşatma planlarına hız verirken son olarak Atina'dan bir hamle geldi.



Yunanistan, ABD’den toplam 49 adet Black Hawk yani Kara Şahin UH-60M tipi helikopter satın almak için harekete geçti.



Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre Yunan Genelkurmay Başkanlığı, 11’i opsiyonlu olmak üzere, toplam 35 adet helikopterin satın alımı için ABD’ye niyet mektubu gönderdi.



35 helikopterin maliyeti 1.2 milyar Euro olarak hesaplandı. Helikopterlerden 31’inin Yunan Kara Kuvvetleri’nde, 4’ünün ise yeni kurulan Özel Muharebe Komutanlığı’nda kullanılması planlanıyor.



ABD, Dedeağaç’a aralarında tank ve paletli personel taşıyıcıların da olduğu 2 bin 500’den fazla askeri araç ile teçhizat sevk etmişti.



Ayrıca ABD 2023 mali yılı için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosu da kaldırılma kararı almıştı.