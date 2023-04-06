Putin'den ABD'ye "renkli devrimlere destek" eleştirisi

Putin, Rusya'da göreve başlayan ABD ve Avrupa Birliği (AB) büyükelçilerinin de aralarında bulunduğu bazı büyükelçileri, güven mektuplarını almak üzere Kremlin Sarayı'nda kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin tüm ülkelerle diyaloğa açık olduğunu ve izole edilmeye niyeti olmadığını açıkladı.

Moskova'nın ilişkilerde eşitlik ilkelerine bağlı kalma konusunda ortaklarına güvendiğini sözlerine ekledi.

Putin, yabancı elçilerin diplomatik itimatnamelerini sunma töreninde yaptığı konuşmada, şunları belirtti:

- Rus - Amerikan ilişkilerinin yalnızca eşitlik, birbirimizin egemenliğine ve çıkarlarına saygı ve içişlerine karışmama ilkelerine dayalı olarak kurulmasını her zaman savunduk.

Putin, ABD'yi ve onun politikasını renkli devrimleri desteklemekle ve Ukrayna'daki krizi kışkırtmakla suçladı.

Sözlerini ABD’nin Moskova Büyükelçisi Tracy’e yöneltti. Tracy'ye sözde renkli devrimlere destek olarak, 2014'te Kiev'deki darbeye verilen desteğin sonunda mevcut Ukrayna krizine yol açtığını ve ayrıca Rus-Amerikan ilişkilerinin bozulmasına olumsuz katkıda bulunduğunu söyledi.