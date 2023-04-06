ABD Avrupa'da kışkırtıcı bir tatbikata başlıyor: “Defender Europe 2023”

26 ülke ile 2 ay sürecek bir tatbikata hazırlanıyor. ABD, Avrupa kıtasında kışkırtıcı bir tatbikata başlıyor.



“Defender Europe 2023” adı verilen tatbikat 22 Nisan'da başlayacak. ABD’nin Avrupa ve Afrika Kara Kuvvetleri Komutanlığının liderliğinde yapılacak.



Sınırları 10 ülkeyi kapsayacak tatbikata ilişkin Pentagon'dan açıklama geldi. Tatbikatta ABD Uzay Kuvvetlerinin stratejik konuşlandırılmasına odaklanılacağı kaydedildi. ABD 90 bin askerle katılacağı tatbikata 26 ülkeden 17 bin asker katılacak.



ABD'nin kışkırtıcı askeri adımlarına karşı Çin yeni bir hamle yaptı. Asya-Pasifik'te gerginliğin aracı olan Tayvan liderinin ABD ziyaretinden sonra Pekin devriye kararı aldı. Tayvan Boğazı'nda gemilere çıkmayı da içeren üç günlük özel bir ortak devriye ve denetim operasyonu başlattı.