"İTTİFAKIN ÖVÜNECEK HİÇBİR ŞEYİ YOK"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan NATO eleştirisi geldi:

- Aslında ittifakın övünecek hiçbir şeyi yok. NATO müttefiklerinin arkasında birçok savaş, harabeye dönen devletler, cezasız kalmış savaş suçları, yaşamını yitiren siviller var. Yugoslavya, Irak, Afganistan, Libya ve şimdi sırada kim var?

"NATO'NUN EMEKLİYE AYRILMA ZAMANI GELDİ"

Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısını değerlendiren Zaharova, NATO'nun kullanım süresinin dolduğunu vurguladı:

- Batı'nın hegemonyasını baltalayabilecek alternatif güç merkezlerinin varlığını engellemek için her şey yapılıyor. Küresel güvenlik ve NATO'nun uyumsuz ve zıt şeyler olduğu güvenle ifade edilebilir. 74 yaşına gelen Kuzey Atlantik bloğunun artık emekliye ayrılma zamanı geldi.

NATO’nun 31’inci müttefiki Finlandiya olmuştu. Zaharova, Finlandiya yetkililerinin ülkeyi bir cephe hattına çevirdiğinin altını çizdi. Zaharova, NATO'nun yeniden Rusya'ya doğru genişlediğini ve güvenliğine yönelik tehditler yarattığını herkesin gördüğünü söyledi: