Rusya: "NATO'nun emekliye ayrılma zamanı geldi"

"NATO'nun emekliye ayrılma zamanı geldi." Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan geldi. NATO'nun doğuya doğru genişleme planına dikkat çeken Zaharova, ittifakın övünecek hiçbir şeyi olmadığını söyledi.

Son Güncelleme:

"İTTİFAKIN ÖVÜNECEK HİÇBİR ŞEYİ YOK"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan NATO eleştirisi geldi:

- Aslında ittifakın övünecek hiçbir şeyi yok. NATO müttefiklerinin arkasında birçok savaş, harabeye dönen devletler, cezasız kalmış savaş suçları, yaşamını yitiren siviller var. Yugoslavya, Irak, Afganistan, Libya ve şimdi sırada kim var?

 "NATO'NUN EMEKLİYE AYRILMA ZAMANI GELDİ"

Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısını değerlendiren Zaharova, NATO'nun kullanım süresinin dolduğunu vurguladı:

- Batı'nın hegemonyasını baltalayabilecek alternatif güç merkezlerinin varlığını engellemek için her şey yapılıyor. Küresel güvenlik ve NATO'nun uyumsuz ve zıt şeyler olduğu güvenle ifade edilebilir. 74 yaşına gelen Kuzey Atlantik bloğunun artık emekliye ayrılma zamanı geldi.

NATO’nun 31’inci müttefiki Finlandiya olmuştu. Zaharova, Finlandiya yetkililerinin ülkeyi bir cephe hattına çevirdiğinin altını çizdi. Zaharova, NATO'nun yeniden Rusya'ya doğru genişlediğini ve güvenliğine yönelik tehditler yarattığını herkesin gördüğünü söyledi:

- Rusya'yı kuzeybatı yönünde kontrol altına almak için bir sıçrama tahtasına dönüşecek olan Finlandiya, Kuzey Atlantik İttifakı'nın yeni ve bir başka kurbanı oldu. Ancak gördüğümüz gibi, NATO bu ülkeyle de durmak niyetinde değil.Ukrayna'ya daha fazla silah sevkiyatı, Rusya ile savaşa devam etmesi için yapılan tüm çalışmalar, Çin'e yönelik kışkırtıcı tehditler ve saldırılar, Japonya ve Güney Kore ile işbirlikleri, Kuzey Kutbu'nun da askerileştirilmesi planlanıyor.
# rusya # Maria Zaharova # nato

Benzer Videolar

Macron'dan Çin'e beyaz bayrak Macron'dan Çin'e beyaz bayrak
ABD Avrupa'da kışkırtıcı bir tatbikata başlıyor ABD Avrupa'da kışkırtıcı bir tatbikata başlıyor
Şoygu'dan uyarı Şoygu'dan uyarı
İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattı İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattı
Fransa'da sular durulmuyor Fransa'da sular durulmuyor
Çin'den tarihi zirveye ev sahipliği Çin'den tarihi zirveye ev sahipliği
Putin'den ABD'ye "renkli devrimlere destek" eleştirisi Putin'den ABD'ye "renkli devrimlere destek" eleştirisi
7 yıl sonra bir ilk! 7 yıl sonra bir ilk!
Atina ABD'den helikopter istedi Atina ABD'den helikopter istedi
İsrail güçleri ibadet eden Filistinlilere saldırdı! İsrail güçleri ibadet eden Filistinlilere saldırdı!
Trump açtı ağzını yumdu gözünü! Trump açtı ağzını yumdu gözünü!
Mescid-i Aksa savaş alanına döndü Mescid-i Aksa savaş alanına döndü
Çok Okunanlar
1 7 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
2 İşgalci İsrail ordusu Gazze'ye saldırıyor
3 ChatGPT'nin loto tahminiyle ikramiye kazandı
4 EYT başvuru takip sorgulama ekranı yayında
5 Altın fiyatları bugün ne kadar? (7 NİSAN 2023)