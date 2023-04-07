ABD Doğu Akdeniz'de askeri yığınağa hız verdi: ABD denizaltısı Güney Kıbrıs'ta

Amerika Birleşik Devletleri, Akdeniz’de askeri varlığını arttırmaya dönük adımlarına hız verdi. Uçak gemisi öncülüğünde bir grup savaş gemisi Suriye’ye doğru yol alırken, ABD Donanmasına ait bir saldırı denizaltısı da Güney Kıbrıs'ın Limasol kentine demir aldı.

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ABD’ye ait hızlı saldırı denizaltısı USS San Juan, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Limasol kentine demirledi.

ABD donanmasından yapılan açıklamada, Limasol Limanı'na ziyaretin planlı olduğu belirtilirken, “ziyaret, ABD ve Güney Kıbrıs'ın bölgede güvenlik ve istikrarı destekleme konusundaki sarsılmaz kararlılığını gösteriyor” denildi.

USS San Juan, Amerikan Donanması’nın Los Angeles sınıfı denizaltılarından Los Angeles sınıfı denizaltılar, ABD’nin denizaltı kuvvetlerinin omurgasını oluşturan nükleer enerjili hızlı saldırı denizaltıları olarak biliniyor.

Amerikan Savunma Bakanlığı, ABD’ye bölgede daha fazla ‘askeri seçenek’ sunabilmek adına Akdeniz’de genişletilmiş bir uçak gemisi görev grubu bulundurma kararı almıştı. Bu kapsamda, USS George H.W. Bush ve ona eşlik eden çok sayıda savaş gemisi, Suriye’ye doğru yola çıkmıştı.

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