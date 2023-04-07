İsrail terörü devam ediyor: Gazze'ye sonra Lübnan’a saldırdı

İsrail, işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yine Filistinlilere saldırdı.



Ramazan ayının başından bu yana Mescid-i Aksa’yı abluka altına alan İsrail polisi, Filistinlileri engellemek için Aksa'ya çıkan yollara demir bariyerler kurdu.



Sabah namazı için Mescid-i Aksa’ya giden Filistinli gruplar, Hutta Kapısı'nda İsrail güçlerinin saldırısına uğradı. Çıkan arbedede çok sayıda kişi Filistinli gözaltına alındı.



Filistin topraklarında terör eylemlerini arttıran İsrail, Gazze'ye yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Lübnan’a da saldırı başlattı.



İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Filistin’in Gazze kentine hava saldırısı düzenlemiş, Filistinli Direnişi saldırıya füzelerle karşılık vermişti.



Güvenlik kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, füze saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurlarınca yapıldığını savunarak saldırıdan Lübnan'ı sorumlu tuttu. Netanyahu'nun açıklaması sonrası İsrail Ordusu, Lübnan'a hava saldırısı başlattı.



Lübnan basını İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Filistin mülteci kampı er-Reşadiye yakınlarında bir alanı bombaladığını duyurdu.



Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Beyrut'ta Filistin direniş gruplarının genel sekreterleriyle bir araya geldi.



Heniyye, Filistin halkı ve direnişinin İsrail’in "vahşi" saldırılarına seyirci kalmayacağını söyledi. Uluslararası toplumu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve Arap Birliği'ni, sorumluluklarını üstlenmeye ve İsrail'e karşı acilen harekete geçmeye çağırdı.



Heniyye, İsrail'i de Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırganlığını sürdürmemesi konusunda da uyardı. Saldırıların sadece Filistin için değil, tüm Arap ve İslam ülkeleri için tehdit oluşturduğuna dikkati çekti.