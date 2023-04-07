Fransa'da halk Macron'a karşı meydanları doldurdu: Le Pen oylarını artırdı

SENDİKALAR MASADAN KALKTI

Macron yönetiminin masada ikna edemediği Fransız işçiler meydanlarda. 6 Nisan itibariyle genel grev ilan edildi:





- Bu faydasız toplantıyı sona erdirmeyi seçtik. Karşımızda radikalleşmiş, inatçı, kopuk bir hükümet bulduk. Bu, sokaklara dökülen milyonlarca Fransız'ın suratına atılmış bir tokattır.

Ülkenin dört bir yanında hayat pahalılığı ve emeklilik yaşının yükseltilmesine itiraz sesleri yükseldi.



Sokaklarda ateşten barikatlar kuruldu. Polisin sert müdahalesi ile çıkan arbedede zarar gören Paris esnafı oldu. Çok sayıda dükkanın camları kırıldı.



Polis toplanan kalabalığı jopla, gaz bombalarıyla dağıtmaya çalıştı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Parlamentoda oylanmadan Macron'un imzaldığı emeklilik reformuna karşı muhalefet partileri ayakta. Özellikle Relais National partisinin lideri Marine Le Pen oylarını artırdı.



Fransız anket şirketi Elabe tarafından yayınlanan bir ankete göre Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u devirebilir.



Reforma karşı sert muhalefet yapan Le Pen, Macron'a karşı bu hafta yapılacak yeni bir cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 45'e karşı yüzde 55 ile kazanabilir.