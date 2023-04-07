Fransa'da halk Macron'a karşı meydanları doldurdu: Le Pen oylarını artırdı

Fransa’da sendikalar Macron iktidarının müzakere masasından kalktı. Sokaklar savaş alanına döndü. Yollara ateşten barikatlar kuruldu polis çok sert müdahale etti. Sokaklar kadar siyasetin kızıştığı ülkede artan enflasyona ve emeklilik reformuna çok sert muhalefet eden Marine Le Pen oylarını artırdı.

Son Güncelleme:

SENDİKALAR MASADAN KALKTI

Macron yönetiminin masada ikna edemediği Fransız işçiler meydanlarda. 6 Nisan itibariyle genel grev ilan edildi:

- Bu faydasız toplantıyı sona erdirmeyi seçtik. Karşımızda radikalleşmiş, inatçı, kopuk bir hükümet bulduk. Bu, sokaklara dökülen milyonlarca Fransız'ın suratına atılmış bir tokattır.

 Ülkenin dört bir yanında hayat pahalılığı ve emeklilik yaşının yükseltilmesine itiraz sesleri yükseldi.

Sokaklarda ateşten barikatlar kuruldu. Polisin sert müdahalesi ile çıkan arbedede zarar gören Paris esnafı oldu. Çok sayıda dükkanın camları kırıldı.

Polis toplanan kalabalığı jopla, gaz bombalarıyla dağıtmaya çalıştı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Parlamentoda oylanmadan Macron'un imzaldığı emeklilik reformuna karşı muhalefet partileri ayakta. Özellikle Relais National partisinin lideri Marine Le Pen oylarını artırdı.

Fransız anket şirketi Elabe tarafından yayınlanan bir ankete göre Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u devirebilir.

Reforma karşı sert muhalefet yapan Le Pen, Macron'a karşı bu hafta yapılacak yeni bir cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 45'e karşı yüzde 55 ile kazanabilir.

# fransa # Emanuel Macron # Marine Le Pen

Benzer Videolar

ABD'den Ukrayna'ya ters köşe ABD'den Ukrayna'ya ters köşe
ABD denizaltısı Güney Kıbrıs'a demirledi ABD denizaltısı Güney Kıbrıs'a demirledi
İsrail Gazze'ye sonra Lübnan’a saldırdı İsrail Gazze'ye sonra Lübnan’a saldırdı
İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattı İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattı
Fransa'da sular durulmuyor Fransa'da sular durulmuyor
Çin'den tarihi zirveye ev sahipliği Çin'den tarihi zirveye ev sahipliği
"NATO'nun emekliye ayrılma zamanı geldi" "NATO'nun emekliye ayrılma zamanı geldi"
Macron'dan Çin'e beyaz bayrak Macron'dan Çin'e beyaz bayrak
ABD Avrupa'da kışkırtıcı bir tatbikata başlıyor ABD Avrupa'da kışkırtıcı bir tatbikata başlıyor
Şoygu'dan uyarı Şoygu'dan uyarı
Putin'den ABD'ye "renkli devrimlere destek" eleştirisi Putin'den ABD'ye "renkli devrimlere destek" eleştirisi
7 yıl sonra bir ilk! 7 yıl sonra bir ilk!
Çok Okunanlar
1 7 ilde peş peşe operasyonlar
2 8 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
3 Su kullanımına kısıtlama getirildi
4 42 bin 500 sağlık personeli alınacak
5 CVK Madencilik kaç lot verir?