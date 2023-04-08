Biden'dan Rusya kaynaklı acil durum kararı

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenliğe tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirttiği Rusya kaynaklı "ulusal acil durum" halinin uzatılmasına karar verdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan 2021'de ilan edilen Rusya kaynaklı "ulusal acil durum"a ilişkin başkanlık kararnamesini uzatacağı konusunda Kongre bilgilendirildi. Biden yönetimi gerek olarak Rusya’nın ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik tehdit oluşturmaya devam etmesini gösterdi.



Biden, Rusya'nın, “ABD ve müttefiklerinde özgür ve adil seçimler ve demokratik kurumları baltalama çabası” içinde olduğunu savundu. Rusya’yı siber saldırılar ve uluslararası yolsuzluğu teşvik etmekle suçlayan Biden, Moskova’nın muhalifleri ve gazetecileri hedef aldığını, ABD ulusal güvenliği için önem arz eden ülke ve bölgelerde güvenliği baltaladığını, devletlerin toprak bütünlüğüne saygı duymamak dahil uluslararası hukuk ilkelerini ihlal ettiğini” iddia etti. Joe Biden ayrıca Rusya’nın ülkesinin ulusal güvenlik, dış politika ve ekonomisine "sıra dışı ve olağanüstü" tehdit oluşturmaya devam ettiğini savundu.



Biden, işte bu gerekçelerle 15 Nisan 2023'te süresi dolacak olan acil durum halinin bu tarihten sonra da yürürlükte kalması gerektiğini kaydetti.



Öte yandan Biden, Somali kaynaklı ulusal acil durumun da uzatılması kararını aldı. Somali'de devam eden istikrarsızlık ve terör tehdidinin ABD ulusal güvenlik ve dış politikasına tehdit oluşturmaya devam ettiğini kaydeden Biden, 12 Nisan 2010'da ilan edilen Somali kaynaklı ulusal acil durum halinin de uzatılması gerektiğini ifade etti.