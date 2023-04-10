Macron'dan ABD'yi kızdıracak açıklama: "Avrupa ABD'den bağımsız olmalı"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3 günlük Çin ziyaretini değerlendirdi. Ekonomi, dış politika ve ABD'nin Asya-Pasifik'teki gerilime ilişkin açıklamaları dikkat çekiciydi.





AVRUPA 3. KUTUP OLMALI

Fransız basınına konuşan Macron, Avrupa’nın stratejik bağımsızlığını önemine işaret etti. Avrupa'nın Çin ve ABD'ye karşı 3'üncü bir süper güç olması gerektiğini söyledi. Bunun da Fransa’nın önderliğinde olması gerektiğini savundu:

- Karşı karşıya olduğumuz en büyük risk, bizim olmayan ve Avrupa’nın stratejik özerkliğini inşa etmesini engelleyen krizlere yakalanmak. Avrupalıların cevaplaması gereken soru... Tayvan'da bir krizi hızlandırmak bizim çıkarımıza mı? Hayır. Daha da kötüsü, biz Avrupalıların bu konunun takipçisi olmamız ve atacağımız adımları ABD’ye Çin'in aşırı tepkisine göre belirlememiz olur. AB ne Çin ne de ABD gibi davranmalı...

AVRUPA ABD'DEN BAĞIMSIZ OLMALI

Macron açıkça Washington'a mesaj gönderdi. Hem dış politika hem de ekonomide ABD'den farklı bir yol izlemesi gerektiğini vurguladı. Pekin ve Moskova’nın da sürekli gündeme getirdiği uluslararası rezerv olarak ABD dolarına olan bağımlılıktan duyduğu endişeyi dile getirdi:

- İki süper güç arasındaki gerilim tırmanırsa... stratejik özerkliğimizi finanse edecek zamanımız ve kaynağımız olmayacak ve bağımlı hale geleceğiz. Avrupa, savunma sanayine yatırım yapmalı, nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanmalı ve ABD doları başta olmak üzere bağımlılığını sona erdirmeye odaklanmalıdır.

Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in özel daveti ile Pekin ve Guangzhou kentlerini gezdi. Ziyaretinin ikili ilişkilerde bir dönüm olacağını kaydetti. Çin ekonomisinin başkenti ve aynı zamanda Çin Lideri'nin ata toprakları olan Guangzhou'dan gelen görüntüler ABD'ye mesaj olarak yorumlandı.