Çin'den Tayvan çevresinde 'Ortak Kılıç' tatbikatı: İlk defa saldırı hedefleri belirlendi

Çin, Tayvan Adası'nın çevresinde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla askeri tatbikat yaptı. ‘Ortak Kılıç’ adı verilen tatbikatta Tayvan adasında hassas saldırı simülasyonları gerçekleştirildi.

Son Güncelleme:

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan adası çevresinde, Tayvan liderinin Amerika ziyareti sonrasında başlattığı askeri tatbikatı tamamladı.

Kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katıldığı “Ortak Kılıç” tatbikatta, Tayvan adasında hassas saldırı simülasyonları yapıldı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı, tatbikatta, “Çin silahlı kuvvetlerinin eş zamanlı olarak adayı çevreleyip her yönden baskı altına alarak deniz, hava ve enformasyon kontrolünü ele geçirmesini amaçladığını” açıkladı.

Komutanlık Sözcüsü Albay Şi Yi, "Tatbikat, Tayvan'daki ayrılıkçı güçlere ve onların yabancı güçlerle suç birliği içinde düzenledikleri kışkırtmalara karşı ciddi bir uyarıdır." ifadesini kullandı.

# Çin Halk Kurtuluş Ordusunu # Tayvan # tatbikat

Benzer Videolar

Yunanistan İsrail'den Spike füzesi alıyor Yunanistan İsrail'den Spike füzesi alıyor
Yapay zeka "Fedha" haber sunacak Yapay zeka "Fedha" haber sunacak
Lukaşenko’dan Rusya açıklaması Lukaşenko’dan Rusya açıklaması
Macron'dan ABD'yi kızdıracak açıklama Macron'dan ABD'yi kızdıracak açıklama
YPG'li teröristleri ABD askerleri korudu YPG'li teröristleri ABD askerleri korudu
Çin'den ABD'ye "Çelik Kılıç" uyarısı Çin'den ABD'ye "Çelik Kılıç" uyarısı
Biden'dan acil durum kararı Biden'dan acil durum kararı
Bahçeli'den Akşener'e 'mermi' tepkisi Bahçeli'den Akşener'e 'mermi' tepkisi
Fransa'da halk Macron'a karşı meydanlarda Fransa'da halk Macron'a karşı meydanlarda
ABD'den Ukrayna'ya ters köşe ABD'den Ukrayna'ya ters köşe
ABD denizaltısı Güney Kıbrıs'a demirledi ABD denizaltısı Güney Kıbrıs'a demirledi
İsrail Gazze'ye sonra Lübnan’a saldırdı İsrail Gazze'ye sonra Lübnan’a saldırdı
Çok Okunanlar
1 11 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
2 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
3 Kahramanmaraş'ta deprem
4 Samsunspor - Tuzlaspor maçı ne zaman?
5 Keçiörengücü - Göztepe maçı ne zaman?