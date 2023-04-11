Çin'den Tayvan çevresinde 'Ortak Kılıç' tatbikatı: İlk defa saldırı hedefleri belirlendi

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan adası çevresinde, Tayvan liderinin Amerika ziyareti sonrasında başlattığı askeri tatbikatı tamamladı.



Kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katıldığı “Ortak Kılıç” tatbikatta, Tayvan adasında hassas saldırı simülasyonları yapıldı.



Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı, tatbikatta, “Çin silahlı kuvvetlerinin eş zamanlı olarak adayı çevreleyip her yönden baskı altına alarak deniz, hava ve enformasyon kontrolünü ele geçirmesini amaçladığını” açıkladı.



Komutanlık Sözcüsü Albay Şi Yi, "Tatbikat, Tayvan'daki ayrılıkçı güçlere ve onların yabancı güçlerle suç birliği içinde düzenledikleri kışkırtmalara karşı ciddi bir uyarıdır." ifadesini kullandı.